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Более 1,6 млрд тенге вернули государству в Астане

Более 1,6 млрд тенге вернули государству в Астане Фото: gov.kz
Прокуратура Астаны провела анализ исполнения судебных актов в пользу государства и возвратила государству более миллиарда тенге, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения ведомства, по результатам внесенного акта прокурорского надзора в доход государства возмещен ущерб посредством реализации пяти земельных участков общей стоимостью 1 млрд 62 млн тенге, принадлежащих осужденному.

"Таким образом, принятыми прокуратурой мерами приведен в исполнение приговор суда в части обращения в пользу государства имущества осужденного, добытого преступным путем", – говорится в сообщении 31 июля 2023 года.

12 июля 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов".

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Цель документа – возврат незаконно приобретенных активов государству или вовлечение их в законный экономический оборот в Казахстане, устранение причин и условий, способствовавших их незаконному приобретению и выводу, а также восстановление социальной справедливости в обществе.

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