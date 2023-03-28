Почти треть объектов придорожного сервиса в Казахстане не соответствует стандартам

На брифинге в СЦК заместитель председателя комитета автомобильных дорог Мининдустрии РК Амангельды Беков рассказал, что треть объектов придорожного сервиса до сих пор не соответствуют требованиям национального стандарта, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как пояснил замглавы комитета, работа по развитию придорожного сервиса продолжается.

"Сегодня вдоль автодорог республиканского значения функционирует 1 634 объекта придорожного сервиса, 74% из которых или 1 204 единиц, отвечают требованиям национального стандарта". Амангельды Беков

Остальные - почти третья часть, пока что требованиям не соответствуют.

Он добавил, что в текущем году планируется запустить еще 78 объектов сервиса, из них 53 объекта за счет привлечения частных инвестиций. Это 25 АЗС, 28 пунктов питания и санитарно-гигиенических узлов (СГУ), а также 25 СГУ в рамках реконструкции и ремонта автодорог.

По его словам, это позволит по итогам текущего года довести долю объектов сервиса соответствующих нацстандарту до 82%.

"В рамках развития придорожного сервиса в прошлом году запущен механизм господдержки по возмещению затрат на строительство объектов сервиса - 10% от стоимости и содержание СГУ - 83 тыс. тенге в месяц. Для упрощения процедуры предоставления земель для строительства объектов придорожного сервиса мы прорабатываем вопрос по внесению изменений в действующее законодательство". Амангельды Беков

Постановлением правительства от 30 декабря 2022 года утверждена Концепция развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года.

Помимо всего прочего Концепция предусматривает, что вдоль автодорог республиканского значения будет построено не менее 200 современных объектов придорожного сервиса, оснащенных инфраструктурой для полноценного отдыха, высокоскоростной связи и обогрева водителей в зимний период наряду с созданием сети зарядных станций для электромобилей.