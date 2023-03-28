В смартфоне "завелся шпион": эксперт озвучил основные признаки слежки

Программа-шпион на смартфоне может нанести много вреда. Например, следить за местоположением владельца, даже если эта функция выключена, воровать личную информацию и банковские данные, сообщает Zakon.kz.

Как понять, что в телефоне произошли изменения и обнаружить подозрительную функцию, рассказал эксперт по информационной безопасности Виктор Гулевич.

"Если батарея смартфона стала вдруг слишком быстро разряжаться, повысился расход мобильного трафика, дополнительно ухудшилась производительность устройства или телефон стал самостоятельно перезагружаться, то это явные признаки присутствия шпионской программы", - отметил эксперт.

Нужно насторожиться при изменении ваших личных настроек. Например, если изменилась стартовая поисковая страница в браузере. Или внезапно всплывают окна или сообщения об ошибках работы программ, пишет "Прайм".

Эксперт порекомендовал скачивать приложения только из проверенных источников, официальных магазинов приложений и сайтов компаний. Также важно использовать мобильный антивирус.

Владельцам смартфона на Android следует проверить, какие приложения имеют доступ к "Специальным возможностям" (Настройки - Спец. возможности). Это дает приложениям право "подсматривать" за другими программами, выставлять настройки на свое усмотрение, напомнил специалист.

2 февраля эксперт рассказал об опасности умных колонок.

