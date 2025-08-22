Эксперты выяснили, как смартфоны следят за нами
Фото: pexels
Эксперты рассказали про функции смартфонов, которые тайно следят за вами, и как при желании их взять под контроль. Интересно, что большинство этих функций безвредны и даже полезны, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает Kim Komando, маленька иконка GPS, которая появляется, когда приложение использует геолокацию, – лишь верхушка айсберга. На самом деле телефон может собирать данные о вашем местоположении через сотовые вышки, Wi-Fi, Bluetooth и фоновые пинги, а в сам смартфон вшиты функции, которые буквально следят за тем, какие места вы посещали.
Significant Locations на iPhone
- Significant Locations на iPhone ведет подробный журнал мест, которые вы часто посещаете, чтобы Apple могла подстраивать карты под ваши маршруты, давать точные подсказки о времени в пути, улучшать рекомендации Siri и уведомления, а также помогать напоминаниям, основанным на местоположении. Все хранится только на устройстве, шифруется и не передаётся третьим лицам.
Timeline в Google Maps (Android)
- Timeline в Google Maps на Android делает примерно то же самое: сохраняет ваши перемещения, чтобы показывать маршруты, подсказывать время в пути, давать персонализированные рекомендации и анализировать привычки передвижения для улучшения работы сервисов Google. Эти данные привязаны к аккаунту Google, поэтому
Разрешения приложений
- Это отдельная технология, которая позволяет точно контролировать, когда программы могут видеть ваше местоположение. Это экономит батарею и повышает приватность, а при "только при использовании" приложения получают доступ к данным только в момент активного пользования.
Все эти функции помогают смартфону быть полезным и удобным, но при желании вы можете ограничить их работу, сохранив при этом полезные возможности.
