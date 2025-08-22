Эксперты выяснили, как смартфоны следят за нами

Эксперты рассказали про функции смартфонов, которые тайно следят за вами, и как при желании их взять под контроль. Интересно, что большинство этих функций безвредны и даже полезны, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Kim Komando, маленька иконка GPS, которая появляется, когда приложение использует геолокацию, – лишь верхушка айсберга. На самом деле телефон может собирать данные о вашем местоположении через сотовые вышки, Wi-Fi, Bluetooth и фоновые пинги, а в сам смартфон вшиты функции, которые буквально следят за тем, какие места вы посещали.

Significant Locations на iPhone

Significant Locations на iPhone ведет подробный журнал мест, которые вы часто посещаете, чтобы Apple могла подстраивать карты под ваши маршруты, давать точные подсказки о времени в пути, улучшать рекомендации Siri и уведомления, а также помогать напоминаниям, основанным на местоположении. Все хранится только на устройстве, шифруется и не передаётся третьим лицам.

Timeline в Google Maps (Android)

Timeline в Google Maps на Android делает примерно то же самое: сохраняет ваши перемещения, чтобы показывать маршруты, подсказывать время в пути, давать персонализированные рекомендации и анализировать привычки передвижения для улучшения работы сервисов Google. Эти данные привязаны к аккаунту Google, поэтому

Разрешения приложений

Это отдельная технология, которая позволяет точно контролировать, когда программы могут видеть ваше местоположение. Это экономит батарею и повышает приватность, а при "только при использовании" приложения получают доступ к данным только в момент активного пользования.

Все эти функции помогают смартфону быть полезным и удобным, но при желании вы можете ограничить их работу, сохранив при этом полезные возможности.

