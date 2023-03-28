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Стали известны подробности крупного автопожара на трассе близ Жаркента

Стали известны подробности крупного автопожара на трассе близ Жаркента Фото: скриншот видео
Утром 28 марта на трассе в 15 км от Жаркента сгорел прицеп грузового автомобиля. В пресс-службе ДЧС по Жетысуской области рассказали Zakon.kz подробности происшествия.

Видео с автопожаром было опубликовано на странице в Instagram.

В пресс-службе ДЧС уточнили, что жертв и пострадавших нет.

"По прибытию на место вызова, сотрудниками противопожарного подразделения ДЧС было установлено, что открытым огнем полностью охвачен прицеп грузового автомобиля, груженный тканями и постельным бельем".Пресс-служба ДЧС Жетысуской области

Также отмечено, что причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что на трассе Самара – Шымкент столкнулись два большегруза. Водитель одной фуры погиб на месте.

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