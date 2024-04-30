Прицеп с грузом сгорел дотла на трассе в Алматинской области

На трассе в Алматинской области сгорел прицеп грузового автомобиля. В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям 30 апреля 2024 года рассказали Zakon.kz детали происшествия.

Прицеп, груженый пустыми бумажными коробками, загорелся в 15 км от поселка Боралдай в Илийском районе.

Сама грузовая автомашина, уточнили специалисты, не пострадала.

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Жертв и пострадавших нет". Пресс-служба МЧС РК

Летом 2023 года сообщалось об аналогичном случае. Тогда в Талгарском районе Алматинской области полыхал прицеп со стройматериалами.

Прибывшие на место сотрудники ДЧС выяснили, что загорелся прицеп КАМАЗа. Сам транспорт не пострадал. Сгорел только прицеп со строительными материалами в количестве 20 тонн.