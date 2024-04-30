Прицеп с грузом сгорел дотла на трассе в Алматинской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
На трассе в Алматинской области сгорел прицеп грузового автомобиля. В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям 30 апреля 2024 года рассказали Zakon.kz детали происшествия.
Прицеп, груженый пустыми бумажными коробками, загорелся в 15 км от поселка Боралдай в Илийском районе.
Сама грузовая автомашина, уточнили специалисты, не пострадала.
Фото: пресс-служба МЧС РК
"Жертв и пострадавших нет".Пресс-служба МЧС РК
Летом 2023 года сообщалось об аналогичном случае. Тогда в Талгарском районе Алматинской области полыхал прицеп со стройматериалами.
Прибывшие на место сотрудники ДЧС выяснили, что загорелся прицеп КАМАЗа. Сам транспорт не пострадал. Сгорел только прицеп со строительными материалами в количестве 20 тонн.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript