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Прицеп с грузом сгорел дотла на трассе в Алматинской области

Прицеп с грузом сгорел до дотла на трассе в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 14:23 Фото: пресс-служба МЧС РК
На трассе в Алматинской области сгорел прицеп грузового автомобиля. В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям 30 апреля 2024 года рассказали Zakon.kz детали происшествия.

Прицеп, груженый пустыми бумажными коробками, загорелся в 15 км от поселка Боралдай в Илийском районе.

Сама грузовая автомашина, уточнили специалисты, не пострадала.

Прицеп с грузом сгорел до дотла на трассе в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 14:23

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Жертв и пострадавших нет".Пресс-служба МЧС РК

Летом 2023 года сообщалось об аналогичном случае. Тогда в Талгарском районе Алматинской области полыхал прицеп со стройматериалами.

Прибывшие на место сотрудники ДЧС выяснили, что загорелся прицеп КАМАЗа. Сам транспорт не пострадал. Сгорел только прицеп со строительными материалами в количестве 20 тонн.

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