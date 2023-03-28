Плюсы и минусы изменений в Налоговом кодексе – мнения экспертов

Эксперты продолжают ломать копья, обсуждая плюсы и минусы изменений в Налоговый кодекс. Одни считают, что он справедливый и удобный в использовании, другие указывают на высокие налоги и сложность процедуры уплаты, сообщает Zakon.kz.

Необоснованно высокие налоги способствуют развитию теневой экономики

Экономист Максат Халык, в целом, положительно оценивает изменения в системе налогообложения страны. В частности, оптимизм, по его словам, вселяет широкое внедрение розничного налога.

"Возвращение розничного налога – это самое главное, что я хотел бы отметить в поправках, внесенных в Налоговый кодекс. У нас из-за высоких порогов НДС (вначале 30 000, затем – 20 000 МРП) росла теневая экономика. К примеру, раньше у предпринимателя с годовым доходом более 70 млн тенге налог на добавленную стоимость и другие налоговые выплаты доходили до 32% от всей прибыли. Почти треть. Естественно, что часть МСБ скрывала свои доходы", – говорит Максат Халык.

Теперь, по его мнению, бессрочное внедрение розничного налога с расширенным перечнем видов деятельности, снижение его ставки до 4%, а для части субъектов предпринимательства – до 2%, создадут благоприятные условия для развития бизнеса в стране и станут стимулом для увеличения доходов населения и улучшения социальной ситуации в Казахстане.

Говоря об уменьшении налоговой нагрузки, эксперт отмечает, что это не только даст возможность предприятиям увеличить прибыль, но и позволит им инвестировать в развитие, расширение производства, заняться повышением качества товаров и услуг, что в конечном итоге должно положительно сказаться на экономике в целом.

Впрочем, по словам экономиста, влияние изменений в налоговом законодательстве на малый и средний бизнес в конечном счете будет зависеть от конкретных обстоятельств каждого предприятия и от того, как быстро и эффективно они смогут адаптироваться к новым условиям.

Мелких предпринимателей необходимо освободить от всех налогов

В отличие от Максата Халыка экономист Рустем Жансеитов придерживается иного мнения. Он утверждает, что поправки будут малоэффективными, поскольку громоздкий и неудобный Налоговый кодекс сам по себе нуждается в трансформации и упрощении.

Экономист считает, что принятие новых мер может привести к ухудшению финансового состояния республиканского бюджета, что может отразиться на госпрограммах и социальных услугах. Анализируя поправки, касающиеся банкротства физлиц, Рустем Жансеитов отмечает, что это чисто процедурные детали, и они не облегчают банкротство, а уточняют ранее не оговоренные моменты.





"Далее, если взять освобождение от налогообложения суммы пенсионных накоплений физических лиц, направленных в ЕНП, – это принято для стимуляции пенсионных отчислений. То тут, как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок", – говорит Рустем Жансеитов.

Продолжая перечислять другие, с его точки зрения, недоработки в Налоговом кодексе, экономист обратил внимание на введение максимального размера суммы госпошлины с исков имущественного характера: для физлиц – 10 000 МРП, для юридических лиц – 20 000 МРП.

"Здесь просто ставится потолок для судебных решений. Для розничного налога нужна система четкого и объективного контроля за оборотом. А в нашей стране с малым бизнесом это весьма проблематично. Я считаю, что мелких предпринимателей лучше вообще от всех налогов освободить до улучшения общей ситуации в стране", – говорит Рустем Жансеитов.

Причины возможной неэффективности принятых поправок Рустем Жансеитов видит прежде всего в отсутствии стабильности в финансовой и банковской сферах и их подверженности директивному внешнему влиянию.

В заключение отметим, что пока неизвестно, как будут работать новые поправки на практике. Однако очевидно то, что, как и любые налоговые изменения, данные поправки имеют свои плюсы и минусы и требуют учета их потенциальных экономических последствий и анализа их влияния на различные секторы экономики и население в целом.

Напомним, 20 марта президент подписал поправки в налоговое законодательство.

Согласно изменениям, теперь розничный налог могут применять предприниматели, у которых численность работников не превышает 200 человек, а доход – двух миллиардов тенге за календарный год. Ставка при продаже физическим лицам составит 4%, сделках с юридическими лицами – 8%.

Дулат Тулепов