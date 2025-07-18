Эксперт озвучила важные изменения для казахстанцев после подписания нового Налогового кодекса

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс, который предусматривает масштабное упрощение налогового администрирования. Эксперт озвучила важные изменения в налоговой системе страны, указав, почему налогообложение граждан станет более справедливым, пишет Zakon.kz.

Новый Налоговый кодекс начнет действовать с 1 января 2026 года. Существенные изменения коснулись всех ключевых направлений – от корпоративного и индивидуального подоходного налогов до стимулирования инвестиций и перераспределения налоговой нагрузки.

Гендиректор ТОО "Fortune Partners" и руководитель школы налогового права MNU Дана Токмурзина считает, что изменения в НДС достаточно ключевые и значимые, потому что тем самым для бюджета увеличится новая базовая ставка налога на добавленную стоимость (НДС), а также вырастет число плательщиков.

То есть, если раньше люди не занимались исчислением налога на добавленную стоимость, то теперь им нужно будет научиться в этом ориентироваться и, соответственно, платить. Но эксперт подчеркнула, что это все-таки коснется косвенного налога, а не прямого.

Спикер также подчеркнула, что ограничения по вычетам по работе с "упрощенщиками" также станут достаточно существенными изменениями.

Одним из положительных новшеств Дана Токмурзина считает следующее: в отношении тех компаний, где налоговая нагрузка является достаточно высокой (коэффициент налоговой нагрузки), не будет проводиться комплексная налоговая проверка. "Я считаю это достаточно справедливым", – заключила она.

"Возможно, увеличение налоговой нагрузки на банки может повлечь удорожание финансирования. И не исключено, что они могут решить это переложить на процентные ставки, в этих случаях будет кредитоваться бизнес. То есть, возможно, возникнет определенная цепочка последовательных действий". Дана Токмурзина

Эксперт не обошла вниманием нововведения по определенным льготам для физических лиц. Это касается введения специальных налоговых режимов для отдельных категории лиц, включая самозанятых, фермеров и крестьян.

"Конечно, в размерах государственного бюджета это не самое большое изменение, но, возможно, для определенной категории физических лиц это станет существенным", – прокомментировала изменение спикер.

Эксперт пояснила, что также это касается вычетов, прогрессивной ставки на доходы и налога на транспорт, в частности.

"Сокращение количества специальных налоговых режимов с семи до трех я считаю отличным нововведением. Потому что когда слишком много режимов, нужно выбирать, какой из них применять. Это всегда вызывает дополнительные вопросы и создает ситуацию, при которой предпринимателям легче уклониться от налогообложения. Ведь известно, что чем проще система, тем она всегда лучше для ее пользователей и для тех, кто ее проверяет". Дана Токмурзина

Также спикер прокомментировала изменения с механизмом блокировки банковских счетов должников. Эксперт считает правильным, что блокировка банковских счетов будет осуществляться только в пределах сумм задолженностей.

"Считаю справедливым, что теперь при незначительной налоговой задолженности не будет блокироваться банковский счет у предприятий. И, кроме того, если раньше блокировался банковский счет при любой сумме, то теперь он заблокируется только на ту сумму, в размере которой имеется недоимка", – отметила Дана Токмурзина.

Сегодня, 18 июля 2025 года, глава Казахстана подписал новый Налоговый кодекс и сопутствующий ему Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения".

Налоговый кодекс предусматривает масштабное упрощение налогового администрирования: на 30% сократится объем налоговой отчетности, на 20% уменьшится количество налогов, оптимизируются льготы и сборы. Существенные изменения коснулись всех ключевых направлений: от корпоративного и индивидуального подоходного налогов до стимулирования инвестиций и перераспределения налоговой нагрузки.