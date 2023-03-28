Инвестиции в основной капитал Казахстана выросли на 19,2%

В январе-феврале 2023 года на приобретение новых основных фондов в РК организациями всех форм собственности направлено 1616,4 млрд. тенге. Это обеспечило рост инвестиций в основной капитал на 19,2% к январю-февралю 2022 года, рассказали в Бюро Нацстатистики, сообщает Zakon.kz.

Так, зафиксировано увеличение инвестиций в основной капитал в 19 регионах республики. При этом, уменьшение инвестиций в основной капитал отмечено в Абайской области (на 4,5%).



Основная доля инвестиций приходится на Атыраускую область (26,2%).

Значительная доля инвестиций в основной капитал в январе-феврале 2023 года приходится на:

промышленность (53,1%),

горнодобывающую промышленность и разработку карьеров (39%),

транспорт и складирование (9,5%),

операции с недвижимым имуществом (21%).

В Казахстане для крупных инвесторов расширили возможности по запуску и модернизации проектов.

