Предполагаемого насильника девушки задержали в Алматы

Обвинением в изнасиловании закончился вечер для молодого человека. Со своей новой спутницей он познакомился в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Как выяснили полицейские, девушка искала спонсора для переезда в город. Молодой человек откликнулся, пообещал снять квартиру и помочь материально.

"Познакомились в ВК. Обещал помочь. Обманным путем пригласил в гостиницу и начал насиловать", – рассказала потерпевшая.

Девушка написала заявление в полицию. Подозреваемый задержан. У мужчины тем временем своя правда. По его словам, новая знакомая сама согласилась пойти в гостиницу и за оплату оказать интимную услугу.

Теперь в этом деле будут разбираться следователи.

В начале февраля в Казахстане был задержан насильник, которого девять лет искали в России.