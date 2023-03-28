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Предполагаемого насильника девушки задержали в Алматы

Предполагаемого насильника девушки задержали в Алматы Фото: Zakon.kz
Обвинением в изнасиловании закончился вечер для молодого человека. Со своей новой спутницей он познакомился в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Как выяснили полицейские, девушка искала спонсора для переезда в город. Молодой человек откликнулся, пообещал снять квартиру и помочь материально.

"Познакомились в ВК. Обещал помочь. Обманным путем пригласил в гостиницу и начал насиловать", – рассказала потерпевшая.

Девушка написала заявление в полицию. Подозреваемый задержан. У мужчины тем временем своя правда. По его словам, новая знакомая сама согласилась пойти в гостиницу и за оплату оказать интимную услугу.

Теперь в этом деле будут разбираться следователи.

В начале февраля в Казахстане был задержан насильник, которого девять лет искали в России. 

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