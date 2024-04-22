В Алматы задержали предполагаемого педофила
Фото: freepik
В социальных сетях накануне, 21 апреля 2024 года, появилась информация, что в одном из жилых комплексов Алматы изнасиловали несовершеннолетнюю девочку. В полиции отметили, что подозреваемый задержан, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале kozachkow, в ЖК "Комфорт сити" в минувшую субботу (20 апреля) была изнасилована 13-летняя девочка.
"Жители дома подняли шум и сами стали искать подозреваемого – парня в белой футболке. Предположительно, он делал ремонт в одной из квартир, а преступление мог совершить в паркинге", – говорится в сообщении.
Фото: Telegram/kozachkow
Корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
"Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Обстоятельства устанавливаются", – добавили в пресс-службе ДП Алматы.
29 марта 2024 года стало известно, что пожизненный срок получил казахстанец за изнасилование трехлетних близняшек и девятилетней девочки. Подробности здесь.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript