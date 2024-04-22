В Алматы задержали предполагаемого педофила

Фото: freepik

В социальных сетях накануне, 21 апреля 2024 года, появилась информация, что в одном из жилых комплексов Алматы изнасиловали несовершеннолетнюю девочку. В полиции отметили, что подозреваемый задержан, сообщает Zakon.kz.

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