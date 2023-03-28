На всех платных дорогах появятся видеокамеры для фиксации скорости

Заместитель председателя комитета автомобильных дорог Мининдустрии РК Амангельды Беков рассказал о планах ведомства по оснащению всех платных автодорог страны видеокамерами с фиксацией скорости, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам представителя ведомства, видеокамеры, фиксирующие скорость движущегося транспорта, начали устанавливать на республиканских трассах. В основном на платных участках.

"Сегодня у нас всего 2 200 км платных, а на остальных пока не ввели платность. Теперь мы планируем эти камеры использовать для измерения скорости. Мы хотим их с МВД соединить, и они будут передавать скоростной режим движущихся авто. На сегодня на "Астана - Боровое" эти камеры уже фиксируют превышение скорости и уже поступают штрафы". Амангельды Беков

Он напомнил, что в рамках проекта из 25 тыс. км автодорог 11 тыс. запланировано сделать платными. То есть на 11 тыс. будут стоять видеокамеры. Работа по оснащению видеонаблюдения республиканских трасс продлится до 2030 года.

"Основная причина аварийности - это не соблюдение скоростного режима. Как вы знаете, на трассе "Астана-Боровое" все камеры работают, скорость разрешенная - 140 км в час, хотя там и по 180 и под 200 км ездили. На дорогах второй категории разрешенная скорость - не более 100 км в час. Но там превышают до 120, 140 и даже до 150 км в час. Поэтому эти камеры будут следить за соблюдением скоростного режима". Амангельды Беков

В феврале 2023 года в правительстве прошло совещание, где было принято решение продолжить работу по запуску системы взимания платы за проезд грузовых машин на участках I этапа.

В первую очередь это коснется транзитного транспорта, пересекающего территорию Казахстана.