Какой участок земли в Алматы стоимостью 6 млрд тенге вернули государству
Фото: Zakon.kz
Государству вернули участок, который не использовался в течение 7 лет. Он расположен в Медеуском районе Алматы на углу проспекта Назарбаева и улицы Сатпаева. Территория находится неподалеку от здания Центрального государственного музея, сообщает Zakon.kz.
Ранее здесь располагался военный госпиталь. Как указано на сайте земельного кадастра, этот участок проходит под номером 20-315-021-540.
Фото: Zakon.kz
Его назначение: "для многофункционального административно-гостиничного жилого комплекса с автопаркингом и объектами обслуживания населения".
Фото: aisgzk.kz
Ранее в пресс-службе Главной военной прокуратуры рассказали Zakon.kz о возврате земельного участка в пользу государства. В 2014 году земельный участок рыночной стоимостью свыше 6 млрд тенге, общей площадью 3,8484 га перешел в собственность ТОО "Строительная компания "Достық строй".
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