Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Какой участок земли в Алматы стоимостью 6 млрд тенге вернули государству

участок Фото: Zakon.kz
Государству вернули участок, который не использовался в течение 7 лет. Он расположен в Медеуском районе Алматы на углу проспекта Назарбаева и улицы Сатпаева. Территория находится неподалеку от здания Центрального государственного музея, сообщает Zakon.kz.

Ранее здесь располагался военный госпиталь. Как указано на сайте земельного кадастра, этот участок проходит под номером 20-315-021-540.

участок

Фото: Zakon.kz

Его назначение: "для многофункционального административно-гостиничного жилого комплекса с автопаркингом и объектами обслуживания населения".

номер

Фото: aisgzk.kz


Ранее в пресс-службе Главной военной прокуратуры рассказали Zakon.kz о возврате земельного участка в пользу государства. В 2014 году земельный участок рыночной стоимостью свыше 6 млрд тенге, общей площадью 3,8484 га перешел в собственность ТОО "Строительная компания "Достық строй".

Читайте также

Уволен завотделом социально-экономического мониторинга Администрации президента

Политолог рассказала, чего ожидать от нового состава Мажилиса

От отрядно-барачного содержания отходят в тюрьмах Казахстана

Ирина Лукичева
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Акимат Алматы назвал ЖК, в которых не стоит покупать квартиры
Акимат Алматы назвал ЖК, в которых не стоит покупать квартиры
Партия Amanat распределила депутатские мандаты в Мажилис
Партия Amanat распределила депутатские мандаты в Мажилис
Судебную систему Казахстана ждут изменения – Токаев подписал законы
Судебную систему Казахстана ждут изменения – Токаев подписал законы
курсы валют, деньги
Доллар подрос на торгах 27 марта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления