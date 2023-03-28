Какой участок земли в Алматы стоимостью 6 млрд тенге вернули государству

Фото: Zakon.kz

Государству вернули участок, который не использовался в течение 7 лет. Он расположен в Медеуском районе Алматы на углу проспекта Назарбаева и улицы Сатпаева. Территория находится неподалеку от здания Центрального государственного музея, сообщает Zakon.kz.

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