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Землю стоимостью 7 млрд тенге вернули государству в Алматы

Землю стоимостью 7 млрд тенге вернули в госсобственность в Алматы Фото: pxhere
Незаконно полученный земельный участок стоимостью 7 млрд тенге вернули в государственную собственность в Алматы. Его передали частной организации при расширении границ города, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Алматы 16 августа, в 2014 году при расширении границ мегаполиса часть земельных участков Алматинской области вошла в состав города. Земельный участок площадью 30,9 га в Карасайском районе Алматинской области передали для ведения подсобного хозяйства ТОО "Международная ассоциация клубов".

"ТОО не исполнило свои обязательства по оплате кадастровой стоимости земельного участка. По иску прокуратуры решением Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы участок возвращен государству", – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее в Акмолинской области вернули в госсобственность заброшенный лес.

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