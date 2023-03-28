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Законодательство РК

В Южной Корее выдали ориентировку на казахстанца

казахстанцы в розыске в Корее Фото: Instagram/korea_komek
По данным пабликов в соцсетях, за поимку казахстанца, который находится в стране нелегально, объявили награду в 10 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Ранее в пресс-службе МИД РК рассказали о незаконном пересечении гражданами Казахстана границы Южной Кореи.

Казахстанцам ранее было отказано во въезде в страну, они незаконно покинули территорию аэропорта в Инчхоне.

"Один из них был позднее задержан местной полицией, второй казахстанец продолжает находиться в бегах и его поиски продолжаются".пресс-служба МИД РК

Казахстанцы прибыли в Южную Корею 24 марта рейсом авиакомпании "Koreana" из Ташкента и ожидали депортационный рейс.

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