В Южной Корее выдали ориентировку на казахстанца

Фото: Instagram/korea_komek

По данным пабликов в соцсетях, за поимку казахстанца, который находится в стране нелегально, объявили награду в 10 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

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