Два человека получили ожоги в результате взрыва газа в Алматинской области

27 марта в селе Тонкерис Талгарского района в результате розжига печи на твердом топливе с помощью пятилитрового газового баллона произошла вспышка газовоздушной смеси без возгорания, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия направились двое сотрудников ОЧС Талгарского района. По прибытии на место вызова выяснилось, что в результате инцидента двое человек получили ожоги рук, лица, спины средней степени. Пострадавших доставили в Центральную районную больницу.

Предварительная причина вспышки газовоздушной смеси – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового баллона, а именно – оставление газового баллона у печи.

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