Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Два человека получили ожоги в результате взрыва газа в Алматинской области

Газ Фото: pixabay
27 марта в селе Тонкерис Талгарского района в результате розжига печи на твердом топливе с помощью пятилитрового газового баллона произошла вспышка газовоздушной смеси без возгорания, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия направились двое сотрудников ОЧС Талгарского района. По прибытии на место вызова выяснилось, что в результате инцидента двое человек получили ожоги рук, лица, спины средней степени. Пострадавших доставили в Центральную районную больницу. 

Предварительная причина вспышки газовоздушной смеси – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового баллона, а именно – оставление газового баллона у печи. 

Ранее в Туркестане семью госпитализировали после взрыва газа в частном доме. 

Читайте также

Травматический пистолет пытался продать военнослужащий

В Алматы на проезжей части вспыхнул КАМАЗ

Астанчанина подозревают в организации убийства родственницы за 10 млн тенге

Ирина Мишура
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Акимат Алматы назвал ЖК, в которых не стоит покупать квартиры
Акимат Алматы назвал ЖК, в которых не стоит покупать квартиры
Партия Amanat распределила депутатские мандаты в Мажилис
Партия Amanat распределила депутатские мандаты в Мажилис
Судебную систему Казахстана ждут изменения – Токаев подписал законы
Судебную систему Казахстана ждут изменения – Токаев подписал законы
курсы валют, деньги
Доллар подрос на торгах 27 марта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления