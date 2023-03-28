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От отрядно-барачного содержания отходят в тюрьмах Казахстана

здание Фото: Zakon.kz
Глава КУИС Жанат Ешмагамбетов в Сенате заявил, что процент покамерного содержания будет увеличиваться в учреждениях Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ешмагамбетов сообщил, что для приближения к общемировым стандартам проводится работа по переходу от отрядно-барачного содержания на покамерное.
"Сейчас имеется девять учреждений с покамерным содержанием, в которых содержатся свыше 4 тыс. лиц. В Дорожную карту включены мероприятия по реконструкции 12 жилых блоков в 6 учреждениях. Уже в текущем году запланирована реконструкция 8 жилых блоков по разработанной в прошедшем году проектно-сметной документации. В результате процент покамерного содержания до конца года достигнет 28%, или 5,5 тыс. лиц будет содержаться покамерно".Глава КУИС Жанат Ешмагамбетов
Также, по его словам, в рамках разрабатываемой Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024-2028 годы предусмотрено строительство 4 современных следственных изоляторов во вновь созданных областях за счет государственного бюджета, а также в рамках реализации механизма ГЧП – 14 учреждений смешанной безопасности с покамерным содержанием и 5 следственных изоляторов.

Ранее он прокомментировал возможность строительства в стране отдельной тюрьмы для экстремистов и террористов.

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