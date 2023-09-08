Избиение заключенного в Атбасаре: руководство областного ДУИС уволят
Жанат Ешмагамбетов на заседании круглого стола назвал этот случай чрезвычайным происшествием и признал, что со стороны сотрудников исправительного учреждения было явное превышение полномочий.
"Когда мы увидели эти записи в Сети, реакция была моментальная. Мой первый заместитель туда выехал. Мы провели служебное расследование, материалы передали через управление собственной безопасности прокурору. Все, кто был причастен – 11 человек, – девять из них уволены сразу, двое находятся на больничном, но по выходе с больничного тоже будут уволены. Также освобождены от должности начальник и заместитель начальника этого учреждения. Начальник областного ДУИС представлен к освобождению от занимаемой должности, сегодня освобожден его заместитель". Жанат Ешмагамбетов
Он подчеркнул, что представители КУИС тщательно просмотрели запись и пришли к выводу, что сотрудники колонии превышали полномочия, поскольку осужденный не оказывал активного сопротивления.
"Были пререкания, было неисполнение законных требований. В таких случаях специальные средства не применяются. На наш взгляд, необходимо было неповиновение зафиксировать на видеорегистратор, оформить протокол и вынести постановление о водворении в дисциплинарный изолятор", – пояснил глава КУИС.
По его словам, в УИК есть статья, по которой каждый осужденный два часа в неделю должен бесплатно выполнять работы по благоустройству на территории колонии, в том числе заниматься покраской и ремонтом помещений. Это касается и санузлов. Отказ от работы – злостное нарушение порядка, которое наказывается водворением в дисциплинарный изолятор. Выбирать, какую именно работу выполнять, заключенные не могут.
Ранее по соцсетям распространилось видео, на котором сотрудники колонии в Атбасаре избивают одного из заключенных резиновой дубинкой за отказ делать уборку в туалете.
В июне сообщалось, что органы прокуратуры получили доказательства применения пыток к осужденным в одной из колоний ВКО.