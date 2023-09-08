Избиение заключенного в Атбасаре: руководство областного ДУИС уволят

Председатель КУИС МВД РК Жанат Ешмагамбетов на круглом столе 8 сентября заявил, что руководство ДУИС Акмолинской области уволят после инцидента с избиением заключенного в колонии Атбасара, сообщает Zakon.kz.

Жанат Ешмагамбетов на заседании круглого стола назвал этот случай чрезвычайным происшествием и признал, что со стороны сотрудников исправительного учреждения было явное превышение полномочий.



"Когда мы увидели эти записи в Сети, реакция была моментальная. Мой первый заместитель туда выехал. Мы провели служебное расследование, материалы передали через управление собственной безопасности прокурору. Все, кто был причастен – 11 человек, – девять из них уволены сразу, двое находятся на больничном, но по выходе с больничного тоже будут уволены. Также освобождены от должности начальник и заместитель начальника этого учреждения. Начальник областного ДУИС представлен к освобождению от занимаемой должности, сегодня освобожден его заместитель". Жанат Ешмагамбетов

Он подчеркнул, что представители КУИС тщательно просмотрели запись и пришли к выводу, что сотрудники колонии превышали полномочия, поскольку осужденный не оказывал активного сопротивления.

"Были пререкания, было неисполнение законных требований. В таких случаях специальные средства не применяются. На наш взгляд, необходимо было неповиновение зафиксировать на видеорегистратор, оформить протокол и вынести постановление о водворении в дисциплинарный изолятор", – пояснил глава КУИС.

По его словам, в УИК есть статья, по которой каждый осужденный два часа в неделю должен бесплатно выполнять работы по благоустройству на территории колонии, в том числе заниматься покраской и ремонтом помещений. Это касается и санузлов. Отказ от работы – злостное нарушение порядка, которое наказывается водворением в дисциплинарный изолятор. Выбирать, какую именно работу выполнять, заключенные не могут.

Ранее по соцсетям распространилось видео, на котором сотрудники колонии в Атбасаре избивают одного из заключенных резиновой дубинкой за отказ делать уборку в туалете.

В июне сообщалось, что органы прокуратуры получили доказательства применения пыток к осужденным в одной из колоний ВКО.