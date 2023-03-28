Дочь Баян Алагузовой показала округлившийся живот
Фото: Instagram/aissaulebakytbek
Старшая дочь продюсера Айсауле Бакытбек поделилась с подписчиками своими фото в интересном положении, сообщает Zakon.kz.
Пост со снимками девушка подписала лаконично – "байлығым".
Подписчики поспешили поздравить Бакытбек и пожелать ей легкой беременности:
"Искренне поздравляю!"
"У тебя будет сын!"
"Молодец!"
"Легкой беременности и родов!"
Некоторые, впрочем, приметили округлившийся живот будущей матери еще на более ранних фото. Тогда поклонники и заподозрили, что блогер носит второго ребенка.
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