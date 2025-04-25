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Культура и шоу-бизнес

Дочь Баян Алагузовой вспомнила, как заработала первые деньги

Артистка, блогер, знаменитость, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 04:56 Фото: Telegram-канал Айсауле Бакытбек
Старшая дочь казахстанского продюсера Баян Алагузовой, Айсауле Бакытбек, рассказала подписчикам своего Telegram-канала, как заработала первые деньги, сообщает Zakon.kz.

Девушка восхитилась символом весеннего периода – букетом сирени. Она призналась, что ее запах напоминает ей о детстве.

Фото: Telegram-канал Айсауле Бакытбек

"У меня к сирени особая любовь, она для меня, как символ моей предприимчивости и счастливого детства. Свои первые деньги я заработала, собирая сирень у нас во дворе и продавая ее всем соседям, по вечерам возвращавшимся с работы. Продавала ее и счастливо, с подругой Настей, бежала тратить все накопленные за день деньги в наш магазин, с весьма странным названием, "Раул", – вспоминает Айсауле.

Дочь продюсера поделилась, что все детство выискивала цветки с пятью лепестками: на любовь и удачу. И, видимо, не зря.

Ранее сообщалось, что Баян Алагузова ощутила недомогание после новости о четвертой беременности дочери.

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Аксинья Титова
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