Дочь Баян Алагузовой вспомнила, как заработала первые деньги

Старшая дочь казахстанского продюсера Баян Алагузовой, Айсауле Бакытбек, рассказала подписчикам своего Telegram-канала, как заработала первые деньги, сообщает Zakon.kz.

Девушка восхитилась символом весеннего периода – букетом сирени. Она призналась, что ее запах напоминает ей о детстве.

Фото: Telegram-канал Айсауле Бакытбек

"У меня к сирени особая любовь, она для меня, как символ моей предприимчивости и счастливого детства. Свои первые деньги я заработала, собирая сирень у нас во дворе и продавая ее всем соседям, по вечерам возвращавшимся с работы. Продавала ее и счастливо, с подругой Настей, бежала тратить все накопленные за день деньги в наш магазин, с весьма странным названием, "Раул", – вспоминает Айсауле.

Дочь продюсера поделилась, что все детство выискивала цветки с пятью лепестками: на любовь и удачу. И, видимо, не зря.

Ранее сообщалось, что Баян Алагузова ощутила недомогание после новости о четвертой беременности дочери.