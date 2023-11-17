Об угрозе схода лавин в горах предупредили в ДЧС

В горах Алматинской области в период с 17 по 20 ноября 2023 года сохраняется лавинная опасность, сообщает Zakon.kz.

ДЧС просит граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности.

"На территории Алматинской области имеется 55 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау", – говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега.

15 октября 2023 года из-за сошедшей лавины в горах Алматы скончался лыжник.