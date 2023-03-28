В СКО жители села пожаловались на дефицит воды при имеющемся водопроводе

Жители села Белое рассказывают, что зимой вынуждены топить снег, а летом пить воду из озера из-за нехватки воды, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала "Астана", водопровод в населенный пункт провели еще в 2022 году. Даже деньги с людей за подключение собрали, но благ цивилизации сельчане так и не увидели.

Жители говорят, в селе есть единственный колодец, но он почти пустой.



"Просто ее не хватает. Там скважина уже засорилась. В 2005 году ее новую поставили. Но она уже там проваливается. Когда там не работала, ломалась и мы пили. Ну не здесь, конечно, где коровье. У нас специальная прорубка есть, в сторонке делаем – она чище". Житель села Белое Виктор Острецов

Отмечается, что больше всех повезло тем, у кого есть машины. Тогда воду баклажками можно привезти из соседнего села. Тяжелее всего приходится старикам.

"С баклажками ездим в Мамлютку, Петропавловск. Оттуда привозим чистую питьевую воду. В нашем единственном колодце она плохая – слишком соленая. Пить ее невозможно. Многие вынуждены пить воду из озера". Житель села Белое Акан Жетеев

Сейчас в Белом живет примерно 600 человек. В прошлом году от райцентра к населенному пункту проложили 24 км трубопровода. Чтобы провести воду в дома, сельчане заплатили от 100 до 300 тыс. тенге. Многие оформили кредиты. Но вода так и не появилась. Подрядчик и аким сельского округа в один голос твердят – осталось подождать совсем немного.

"Работы практически завершены. Сейчас тестируем систему. Проводим все необходимые мероприятия. Скоро вода придет в дома сельчан". Аким Беловского сельского округа Адильхан Разиев

Руководитель участка заверил, что воду запустят на следующей неделе.

"От Мамлютки магистраль всю проверили. Испытывали. На резервуар воду заправили. Все нормально – вода есть. По Белому магистральную трубу все проверяем. Сейчас идет промывка, испытание, дезинфекция, хлорирование. Магистрали проверяем. На этой неделе, если все нормально будет, завершаем и на следующей неделе чистую воду людям уже запустим". Руководитель участка Буркитбай Бекбенбетов

Ранее в ГКП "Астана су арнасы" объяснили причины перебоев с подачей питьевой воды в столице и рассказали, когда проблема будет решена.