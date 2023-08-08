Жители села Жармыш в Мангистау почти 20 лет ждут водопровод

Жители села Жармыш Мангистауской области 17 лет экономят каждую каплю воды. По их словам, акимы приходят и уходят, а проблема водоснабжения остается, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Первый канал Евразия, сельчане устали от такой обезвоженной жизни.

"Жители села Жармыш вроде и не оторваны от цивилизации, до райцентра рукой подать, но жить они продолжают, как в пустыне. Поэтому их встречи с местными чиновниками проходят эмоционально и громко. Люди считают, что если за 17 лет ситуация не поменялась, значит свои интересы представители исполнительной власти ставят выше народных", – говорится в сюжете.

Житель села Жармыш Максат Нурлаш отметил, что "в ауле человеку, прежде всего, нужна вода".

"Из-за того, что нет бытовых удобств, молодежь уезжает в город. В этом году несколько семей тоже переехали", – рассказал он.

Отмечается, что из 400 семей, проживающих в селе, подключение к центральному водопроводу имеют 85 домов. Остальные, то есть большинство, пользуются привозной. Воду сельчанам привозят на двух старых водовозах местного коммунального предприятия. Если же машины ломаются, то жители села просят помочь нефтяную компанию, работающую по соседству.

"Много бюджетных денег выбрасывают на ветер. Мы писали, обращались в антикоррупционное агентство. Хотели, чтобы проверили, как осваивают у нас деньги. Но никакого ответа не получили". Житель села Жармыш Айбек Бекмаганбетов

Как сообщается, в селе есть два недостроенных резервуара общим объемом в тысячу кубометров, которые вроде начали ремонтировать: определили подрядчика, выделили деньги не только на водохранилища, но и на укладку водопровода в 13 км. Но районные власти снова просят сельчан еще немного подождать.

"В прошлом году нас долго проверяли. До труб копали, данные сверяли. По плану мы должны закончить работы до конца этого года. Если люди будут требовать моей отставки – уйду. Я готов". Заместитель акима Мангистауского района Мангистауской области Талгат Кыланов

12 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил срочно решить проблему с пресной водой в Мангистауской области.