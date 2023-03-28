Жители Шымкента жалуются на нехватку дизельного топлива

Жители Шымкента говорят, что уже неделю не могут заправиться соляркой. По их словам, дизельного топлива на многих АЗС попросту нет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Otyrar, ситуация повторяется каждый год.

"Уже неделю не могу купить дизельное топливо. Прихожу на заправку, говорят, нет топлива. Талоны приобрести не могу. Говорили, что дефицита не будет, но каждый год все повторяется по единому сценарию", – рассказал житель города Тимур Пайзахметов.

Отмечается, что дефицит дизельного топлива вполне ожидаемый. 15 марта Шымкентский НПЗ закрылся на 24-дневный ремонт. Тогда заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Дмитрий Макеев заверил, что нехватки не будет, объемы бензина и дизельного топлива в достатке.

"Мы рассматриваем два варианта расширения, первое – это с 6 до 9 млн тонн переработки нефти, а также с 6 до 12 млн тонн нефти. Ситуация по дизельному топливу, Шымкентский НПЗ вышел на ремонт с очень хорошими остатками. Это порядка 29 тыс. тонн топлива на запасе есть, а также порядка 30 тыс. тонн бензина марки АИ-92. Да, у нас есть приоритет по выдаче дизтоплива сельхозникам, но я бы хотел обратиться к компетентным органам, чтобы они проверили, нет ли каких-либо сложностей по выдаче в розницу именно дизтоплива. Запасов у нас более чем достаточно, и дефицита мы не ожидаем". Заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Дмитрий Макеев

Как уточняется, еще одной причиной дефицита может стать сложно контролируемый процесс вывоза топлива в соседние страны. Иностранные дальнобойщики вывозят горючее, используя нехитрые схемы, говорят жители Шымкента.

"На самом деле по 230 тенге продают только резидентам Казахстана, для иностранцев тариф вдвое больше. Но я сам видел такую ситуацию, когда дальнобойщик попросил паспорт у казахстанца и заправился по льготной цене и поехал дальше. Но даже если не льготная цена, все равно наш дизель дешевле, чем к примеру в Узбекистане", – рассказал житель Шымкента Алмас Бекешев.

Тем временем в одной из крупных заправочных станций подтвердили, что дизельного топлива действительно не осталось.

Ранее сообщалось, что предельные оптовые цены на бензин и дизтопливо планируют установить в Казахстане.