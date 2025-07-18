В Костанайской области полицейские пресекли хищение дизельного топлива

Фото: Zakon.kz

Житель Рудного сливал солярку с техники и передавал ее третьим лицам. Полицейские изъяли у подозреваемого значительное количество дизельного топлива, хранившегося в канистрах и емкостях. Также обнаружены насос и другое оборудование для перекачки топлива, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью установили, что один из работников, обслуживающий промышленные объекты города на специализированной технике, сливал остатки топлива. Фото: Polisia.kz. "Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Полицейские устанавливают всех причастных к противоправной схеме. Правоохранители напоминают: за хищение и злоупотребление должностными обязанностями предусмотрена ответственность. В регионе ведется работа по выявлению и предупреждению подобных преступлений", – сообщили в ДП Костанайской области. Ранее сообщалось, что в Казахстане пресекли 534 попытки незаконного вывоза бензина марки Аи-92.

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