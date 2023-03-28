Как распознать абьюзера в начале отношений

Психолог Станислав Самбурский назвал "красные факторы", по которым можно распознать абьюзера в начале отношений, сообщает Zakon.kz.

По его словам, обычно абьюзеры сильно форсируют события, пытаются все контролировать и имеют проблемы с гневом.

"Первый признак абьюзера – он хочет действовать быстро, пытается скорее назначить встречу или сразу вывести отношения на новый уровень. Торопя развитие событий, он хочет быстрее получить над своей жертвой контроль", – рассказал "Газете.Ru" психолог.

Отмечается, что второй признак – попытка изолировать партнера. Так, он пытается "заполнить собой" все свободное время "жертвы", оградить ее от друзей и семьи, заставить общаться или встречаться только с ним.

"У абьюзеров часто бывают проблемы с гневом, и они могут выходить из себя по пустякам. В переписке это часто проявляется огромным количеством голосовых или обычных сообщений, в которых жертву грубо отчитывают, например, за запоздалый ответ, "неправильное", с точки зрения абьюзера, мнение и так далее", – объяснил Станислав Самбурский.

Специалист рекомендует обязательно обращать внимание, если партнер обвиняет вас, часто даже в собственном поведении. Популярные фразы: "ты заставила меня это сделать" или "ты заслужила". Это тактика используется для того, чтобы заставить человека чувствовать себя виноватым и ответственным за оскорбительное поведение абьюзера.

Психолог также напоминает, что партнер не должен указывать вам, что носить, с кем разговаривать или куда идти. Он не должен контролировать звонки и активность в социальных сетях.

"Если вы на время вышли из чата с новым знакомым, чтобы ответить другому человеку, или отвлеклись на свои дела, а когда вернулись в чат, вас подробно и настойчиво допрашивают, это однозначно абьюз. Дайте понять, где проходят ваши границы, какое поведение для вас неприемлемо, и не погружайтесь в объяснения, чтобы не попасть в сети тотального контроля", – предостерег эксперт.

Он посоветовал при подозрениях на общение с абьюзером прислушаться к интуиции и прекратить общение, чтобы потом не пожалеть.

"Всегда отдавайте предпочтение своей безопасности. Не игнорируйте предупреждающие знаки и не отмахивайтесь от "красных флажков". Не забывайте доверять своим инстинктам, установите границы, не допускайте оскорблений и при необходимости откажитесь от отношений. Если вы будете осведомлены и предпримите активные шаги для своей защиты, вы сможете наслаждаться безопасными и здоровыми свиданиями", - резюмировал специалист.

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