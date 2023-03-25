Психолог назвала фразы родителей, оказывающие сильное влияние на детей

Американский психолог, профессор Массачусетского университета Джейн Робинс рассказала, какие фразы, услышанные от родителей, больше всего могут оказать на них влияние, сообщает Zakon.kz.

Существует множество фраз, которые могут влиять на детей, в зависимости от контекста и того, как они произносятся. Некоторые из них могут оказывать положительное воздействие на детей, а некоторые – отрицательное. Вот несколько примеров фраз, которые могут иметь большое влияние на детей:

"Я тебя люблю" – дети нуждаются в чувстве любви и принятия, поэтому частые проявления любви и заботы могут помочь укрепить их самооценку и доверие к окружающим людям.

"Я горжусь тобой" – похвала и признание достижений могут стимулировать детей и дать им уверенность в своих силах.

"Не умеешь это делать" – отрицательные слова и критика могут повредить самооценку и уменьшить мотивацию ребенка.

"Молчи и делай, что я говорю" – приказы и запреты могут усилить чувство бессилия и неуверенности у детей, а также создать чувство неприятия и недоверия к окружающим.

"Как ты думаешь, что будет, если мы попробуем это вместе?" – позитивное исследование и поддержка могут помочь ребенку почувствовать себя увереннее и развивать свои навыки.

"Не будь таким глупым/нелепым" – отрицательные характеристики и эмоциональное выражение могут повредить самооценку ребенка и уменьшить его доверие к себе.

"Попробуй еще раз" – поощрение и поддержка могут помочь ребенку учиться на своих ошибках и продолжать пробовать, даже если что-то не получается с первого раза.

"Я понимаю, как тебе трудно" – эмпатия и понимание могут помочь детям чувствовать себя понятнее и заботиться о своих эмоциях и чувствах.

"Ты очень умный/талантливый/креативный" – положительные характеристики могут помочь ребенку почувствовать себя увереннее в своих силах и развивать свои способности.

"Я готов(а) тебя выслушать" – дети часто нуждаются в возможности выразить свои мысли и чувства, поэтому уважение и поддержка их точки зрения могут помочь развивать их коммуникативные навыки и укреплять отношения с окружающими.

В целом, важно помнить, что то, как мы говорим с детьми, может оказать глубокое влияние на их эмоциональное и когнитивное развитие, поэтому рекомендуется стараться избегать отрицательных фраз и заменять их на позитивные и поддерживающие высказывания.

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