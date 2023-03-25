Психолог назвала фразы родителей, оказывающие сильное влияние на детей
Существует множество фраз, которые могут влиять на детей, в зависимости от контекста и того, как они произносятся. Некоторые из них могут оказывать положительное воздействие на детей, а некоторые – отрицательное. Вот несколько примеров фраз, которые могут иметь большое влияние на детей:
"Я тебя люблю" – дети нуждаются в чувстве любви и принятия, поэтому частые проявления любви и заботы могут помочь укрепить их самооценку и доверие к окружающим людям.
"Я горжусь тобой" – похвала и признание достижений могут стимулировать детей и дать им уверенность в своих силах.
"Не умеешь это делать" – отрицательные слова и критика могут повредить самооценку и уменьшить мотивацию ребенка.
"Молчи и делай, что я говорю" – приказы и запреты могут усилить чувство бессилия и неуверенности у детей, а также создать чувство неприятия и недоверия к окружающим.
"Как ты думаешь, что будет, если мы попробуем это вместе?" – позитивное исследование и поддержка могут помочь ребенку почувствовать себя увереннее и развивать свои навыки.
"Не будь таким глупым/нелепым" – отрицательные характеристики и эмоциональное выражение могут повредить самооценку ребенка и уменьшить его доверие к себе.
"Попробуй еще раз" – поощрение и поддержка могут помочь ребенку учиться на своих ошибках и продолжать пробовать, даже если что-то не получается с первого раза.
"Я понимаю, как тебе трудно" – эмпатия и понимание могут помочь детям чувствовать себя понятнее и заботиться о своих эмоциях и чувствах.
"Ты очень умный/талантливый/креативный" – положительные характеристики могут помочь ребенку почувствовать себя увереннее в своих силах и развивать свои способности.
"Я готов(а) тебя выслушать" – дети часто нуждаются в возможности выразить свои мысли и чувства, поэтому уважение и поддержка их точки зрения могут помочь развивать их коммуникативные навыки и укреплять отношения с окружающими.
В целом, важно помнить, что то, как мы говорим с детьми, может оказать глубокое влияние на их эмоциональное и когнитивное развитие, поэтому рекомендуется стараться избегать отрицательных фраз и заменять их на позитивные и поддерживающие высказывания.
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