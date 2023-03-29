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В Париже акции протеста переросли в столкновения с полицией

митинг Фото: скриншот видео
Во время акции протеста против пенсионной реформы в Париже радикалы black bloc начали кидать в полицию коктейли Молотова, стеклянные бутылки и булыжники. Известно, что полицейские в ответ применили против протестующих слезоточивый газ, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала BFMTV, это 10 общенациональная забастовка против уже принятой правительством пенсионной реформы.

Как уточняется, уже задержаны 27 митингующих.

По данным МВД Франции, в демонстрациях по всей стране приняли участие 740 тысяч человек, в Париже - 93 тысячи человек.


Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Манифестации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.

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