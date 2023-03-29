В Париже акции протеста переросли в столкновения с полицией
Согласно информации телеканала BFMTV, это 10 общенациональная забастовка против уже принятой правительством пенсионной реформы.
Как уточняется, уже задержаны 27 митингующих.
По данным МВД Франции, в демонстрациях по всей стране приняли участие 740 тысяч человек, в Париже - 93 тысячи человек.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Манифестации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.