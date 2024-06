Слезоточивый газ применила полиция против митингующих во Франции

По информации портала Attentive Media, данной партии прочат победу на внеочередных парламентских выборах.

Также сообщается, что по всей стране в акции планируют принять участие около 350 тыс. человек. В связи с этим мобилизована 21 тыс. полицейских.

Отмечается, что во время акции участники начали забрасывать полицию камнями, против манифестантов был применен слезоточивый газ. Колонна манифестантов движется от площади Республики к площади Нации. Участники несут агитационные плакаты, призывающие голосовать за левых, и жгут файеры. У многих в руках флаги Палестины. Ряд СМИ пишут, что некоторые участники разбивают автобусные остановки и рекламные витрины, поджигают мусорные баки.

🇫🇷Riots and clashes with police began in Paris at a rally against France's far-right parties.



Security forces use tear gas. According to La Dépêche, about 350 thousand people can take part in the actions across the country. 21 thousand police officers have been mobilized.