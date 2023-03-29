Елена Рыбакина одержала 12 победу подряд за сезон

Лучшая теннисистка Казахстана и седьмая ракетка мира Елена Рыбакина за выход в полуфинал на американском корте в Майами сыграла с итальянской спортсменкой Мартиной Тревизан, сообщает Zakon.kz.

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Рыбакина победила и поставила для себя новый исторический рекорд - 12 побед подряд в сезоне. Она одержала победу в двух сетах - 6:3, 6:0 - и вышла в полуфинал турнира в Майами.

По данным статистического ресурса OptaAce, Рыбакина стала 21-й женщиной-игроком, выигравшей 9 подряд матчей на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами, которые составляют так называемый "Солнечный дубль".



26 марта Елена обыграла испанку Паулу Бадосы, одержав волевую победу. Счет встречи составил 3:6, 7:5.

28 марта казахстанская теннисистка одержала победу над бельгийкой Элизе Мертенс.

Накануне стало известно, что после победы на Уимблдоне-2022 Елена Рыбакина выделила деньги на поддержку молодых казахстанских теннисисток. Рыбакина сама выбрала, кому оказать поддержку. Так 14 игроков получили по 2,5 млн тенге.