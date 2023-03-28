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Елена Рыбакина одержала еще одну историческую победу

Елена Рыбакина одержала еще одну историческую победу Фото: Instagram/lenarybakina
Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над бельгийкой Элизе Мертенс в Майами. Это 11-я подряд победа казахстанки в WTA туре, сообщает Zakon.kz.

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Лучшая теннисистка Казахстана и седьмая ракетка мира Елена Рыбакина встретилась в ночь на 28 марта на корте в американском Майами с бельгийкой Элизе Мертенс.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу казахстанской теннисистки.

Таким образом, лучшая теннисистка Казахстана пробилась в четвертьфинал крупного турнира серии "Мастерс". 

Отметим, что для Рыбакиной это историческая победа: раньше на турнире в Майами она не проходила дальше третьего круга. 

За выход в полуфинал Елена Рыбакина сыграет с итальянкой Мартиной Тревизан (24).

26 марта Елена обыграла испанку Паулу Бадосы, одержав волевую победу. Счет встречи составил 3:6, 7:5.

Накануне стало известно, что после победы на Уимблдоне-2022 Елена Рыбакина выделила деньги на поддержку молодых казахстанских теннисисток. Рыбакина сама выбрала, кому оказать поддержку. Так 14 игроков получили по 2,5 млн тенге.

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