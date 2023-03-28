Елена Рыбакина одержала еще одну историческую победу

Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над бельгийкой Элизе Мертенс в Майами. Это 11-я подряд победа казахстанки в WTA туре, сообщает Zakon.kz.

Parimatch дарит призы в честь Наурыза на 50 000 000 тенге. Участвуйте, заряжайте на топ-матчи и выигрывайте бонусы, крутые гаджеты и целый золотой слиток!

Лучшая теннисистка Казахстана и седьмая ракетка мира Елена Рыбакина встретилась в ночь на 28 марта на корте в американском Майами с бельгийкой Элизе Мертенс.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу казахстанской теннисистки.

Таким образом, лучшая теннисистка Казахстана пробилась в четвертьфинал крупного турнира серии "Мастерс".

Отметим, что для Рыбакиной это историческая победа: раньше на турнире в Майами она не проходила дальше третьего круга.

За выход в полуфинал Елена Рыбакина сыграет с итальянкой Мартиной Тревизан (24).

26 марта Елена обыграла испанку Паулу Бадосы, одержав волевую победу. Счет встречи составил 3:6, 7:5.

Накануне стало известно, что после победы на Уимблдоне-2022 Елена Рыбакина выделила деньги на поддержку молодых казахстанских теннисисток. Рыбакина сама выбрала, кому оказать поддержку. Так 14 игроков получили по 2,5 млн тенге.