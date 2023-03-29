Синоптики обещают неблагоприятные метеоусловия в нескольких городах РК
Фото: pixabay
В РГП "Казгидромет" сообщили, что 29 марта ожидаются неблагоприятные метеоусловия в Караганде, Темиртау, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Атырау, Алматы и Астане, передает Zakon.kz
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) – сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:
- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.
- Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.
- Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Ранее сообщали, что туман и сильный ветер ожидаются в Астане и шести областях Казахстана в среду.
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