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Синоптики обещают неблагоприятные метеоусловия в нескольких городах РК

Синоптики обещают неблагоприятные метеоусловия в нескольких городах РК Фото: pixabay
В РГП "Казгидромет" сообщили, что 29 марта ожидаются неблагоприятные метеоусловия в Караганде, Темиртау, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Атырау, Алматы и Астане, передает Zakon.kz

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) – сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.
  • Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.
  • Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее сообщали, что туман и сильный ветер ожидаются в Астане и шести областях Казахстана в среду.

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