Неблагоприятные метеоусловия обещают синоптики в большинстве городов РК

Фото: pixabay

В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые ожидаются 23 февраля в Актобе, Атырау, Костанае, Павлодаре, Петропавловске, Риддере, Семее, Усть-Каменогорске, днем в Караганде, Темиртау, а также в Алматы, Астане, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: