В грузинском Батуми сильнейший ураган сорвал крыши домов и повалил деревья
Сообщается, что повреждены автомобили и автобусные остановки. По словам местных жителей, подобного в стране не происходило уже много лет.
В сети появилось видео, на котором самолет не смог приземлиться в аэропорту из-за урагана. Как пишет "Известия" на представленных кадрах видно, что воздушное судно не может выровняться перед заходом на взлетно-посадочную полосу.
Число пострадавших выясняется. Местный Telegram-канал сообщает о жертвах из-за падения дерева на машину в курортном городе Кобулети.
По прогнозам синоптиков, непогода в Западной Грузии продолжится еще несколько дней. На море ожидается шторм в 4–5 баллов.
Как сообщали ранее, недавно мощный торнадо обрушился на два штата в США. В результате происшествия погибло 26 человек, более 40 тысяч домов остались без электричества. В штате Миссисипи было объявлено введение режима чрезвычайной ситуации.