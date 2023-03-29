В грузинском Батуми сильнейший ураган сорвал крыши домов и повалил деревья

Жуткий ураган накрыл популярный курортный город Батуми в Грузии, местные СМИ сообщают о поваленных деревьях, сорванных крышах, летающих заборах. В службы спасения поступают десятки вызовов, передает Zakon.kz

Сообщается, что повреждены автомобили и автобусные остановки. По словам местных жителей, подобного в стране не происходило уже много лет.

В сети появилось видео, на котором самолет не смог приземлиться в аэропорту из-за урагана. Как пишет "Известия" на представленных кадрах видно, что воздушное судно не может выровняться перед заходом на взлетно-посадочную полосу.













Число пострадавших выясняется. Местный Telegram-канал сообщает о жертвах из-за падения дерева на машину в курортном городе Кобулети.

По прогнозам синоптиков, непогода в Западной Грузии продолжится еще несколько дней. На море ожидается шторм в 4–5 баллов.

Как сообщали ранее, недавно мощный торнадо обрушился на два штата в США. В результате происшествия погибло 26 человек, более 40 тысяч домов остались без электричества. В штате Миссисипи было объявлено введение режима чрезвычайной ситуации.