Сорванные крыши, летающие беседки, упавший кран: Астану накрыл мощный циклон

Мощный циклон накрыл Астану и ее окрестности. Жители столицы наблюдали сорванные крыши и летающие беседки, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, накануне к ночи ветер стал настолько сильным, что его порывы поднимали в воздух от кустов до небольших архитектурных сооружений. Без повреждения имущества столичных жителей в непогоду не обошлось. Порывом ветра сорвало кровлю с одного из магазинов одежды и перенесло ее на припаркованные автомобили. В другом микрорайоне машины накрыл железный забор.

Из-за непогоды столичные власти отправили часть школьников на дистанционное обучение. Утром занятия перевели на онлайн для учащихся с нулевого по седьмой класс, а во второй смене – по девятый. По возможности остаться дома местные спасатели советуют и взрослым.

"Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или в магазинах. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Очень опасно стоять под линией электропередачи". Официальный представитель ДЧС города Астаны Азамат Жумекешов

Некоторые линии электропередачи действительно оказались недостаточно прочными, чтобы выдержать бурю. В частности, на отключение света жаловались жители частного сектора. Аварийные службы к восстановлению поврежденных участков приступили сразу, заверили в региональной энергокомпании, а для оперативной работы организовали круглосуточное дежурство 24 бригад. Всего же в департамент по чрезвычайным ситуациям поступило почти 20 сообщений о происшествиях.

Кроме того, бушующий ветер снес один башенный кран, восемь конструкций кровли, повредил два административных здания и один балкон. А еще спасателям сообщили о шести фактах повреждения автомобилей кусками оторванной от зданий обшивки и обломками деревьев.

Тем временем ветер срывал не только провода, фасады и иллюминацию, но и планы тех, кто собирался покинуть столицу. В воздушной гавани Астаны сегодня то и дело задерживали рейсы. Из 80 вылетов задержали шесть, столько же бортов не смогли приземлиться в назначенное время.

"На вылет у нас задержаны рейсы в Дубай, Стамбул, Атырау, Петропавловск, Уральск, а также Санью. Самая длинная задержка вылета – на 11 часов". Представитель PR-службы Международного аэропорта города Астаны Сауле Муканова

Нелегко было покинуть город и автомобильным транспортом. Время от времени сообщения от службы "112" извещали то о закрытии междугородних трасс, то об их открытии. И такая неустойчивая погода, говорят синоптики, продержится до 9 ноября.

"Большую часть территории Казахстана охватывает обширный циклон, в связи с чем сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, дождь с переходом в снег; в северной половине – снег с метелью; на большей части страны ожидаются гололед, порывистый ветер и туман". Пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова

При этом на севере, востоке и в центральной части страны этой ночью похолодает – от минус 5 до минус 10 градусов. А вот на юго-востоке будет теплее – минимум 5 градусов мороза.

Ранее сообщалось, что в Астане с 8 по 10 ноября будет кружить метель.