Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Стало известно, что сулит Рыбакиной победа в турнире в Майами

Стало известно, что сулит Рыбакиной победа в турнире в Майами Фото: Twitter.com/TheTennisLetter
СМИ посчитали, сколько заработала наша теннисистка Елена Рыбакина за выход в полуфинал турнира в Майами, сообщает Zakon.kz

По информации Sports.kz выход в полуфинал уже гарантировал Рыбакиной 352 635 долларов и 390 рейтинговых очков.

Призовой фонд турнира в Майами в этом году составляет 8 800 000 долларов. Победительница заработает 1 262 220 долларов и получит 1000 рейтинговых очков.

Как сообщали ранее, лучшая теннисистка Казахстана и седьмая ракетка мира Елена Рыбакина за выход в полуфинал на американском корте в Майами сыграла с итальянской спортсменкой Мартиной Тревизан и выиграла ее. Рыбакина победила и поставила для себя новый исторический рекорд - 12 побед подряд в сезоне. Она одержала победу в двух сетах - 6:3, 6:0 - и вышла в полуфинал турнира в Майами.

Соперница Лены по полуфиналу определится в матче Джессика Пегула (№3, США) - Анастасия Потапова (№26, Россия). Ранее по ходу турнира Елена Рыбакина также победила россиянку Анну Калинскую (64-е место) — 7:5, 4:6, 6:3, испанку Паулу Бадосу (29-е место) — 3:6, 7:5, 6:3 и бельгийку Элизе Мертенс (39-е место) — 6:4, 6:3.


Читайте также

Елена Рыбакина одержала 12 победу подряд за сезон

Наставник сборной Казахстана по футболу направил послание болельщикам

В Мадриде произошла стычка футболистов сборной Перу и полиции

Елена Вебер
Рыбакина Елена США
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Акимат Алматы назвал ЖК, в которых не стоит покупать квартиры
Акимат Алматы назвал ЖК, в которых не стоит покупать квартиры
Партия Amanat распределила депутатские мандаты в Мажилис
Партия Amanat распределила депутатские мандаты в Мажилис
Судебную систему Казахстана ждут изменения – Токаев подписал законы
Судебную систему Казахстана ждут изменения – Токаев подписал законы
курсы валют, деньги
Доллар подрос на торгах 27 марта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления