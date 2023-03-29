Стало известно, что сулит Рыбакиной победа в турнире в Майами

СМИ посчитали, сколько заработала наша теннисистка Елена Рыбакина за выход в полуфинал турнира в Майами, сообщает Zakon.kz

По информации Sports.kz выход в полуфинал уже гарантировал Рыбакиной 352 635 долларов и 390 рейтинговых очков.

Призовой фонд турнира в Майами в этом году составляет 8 800 000 долларов. Победительница заработает 1 262 220 долларов и получит 1000 рейтинговых очков.

Как сообщали ранее, лучшая теннисистка Казахстана и седьмая ракетка мира Елена Рыбакина за выход в полуфинал на американском корте в Майами сыграла с итальянской спортсменкой Мартиной Тревизан и выиграла ее. Рыбакина победила и поставила для себя новый исторический рекорд - 12 побед подряд в сезоне. Она одержала победу в двух сетах - 6:3, 6:0 - и вышла в полуфинал турнира в Майами.

Соперница Лены по полуфиналу определится в матче Джессика Пегула (№3, США) - Анастасия Потапова (№26, Россия). Ранее по ходу турнира Елена Рыбакина также победила россиянку Анну Калинскую (64-е место) — 7:5, 4:6, 6:3, испанку Паулу Бадосу (29-е место) — 3:6, 7:5, 6:3 и бельгийку Элизе Мертенс (39-е место) — 6:4, 6:3.





