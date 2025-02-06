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Все о теннисе

Рыбакина прокомментировала свою победу в четвертьфинале турнира в ОАЭ

Рыбакина прокомментировала свою победу в четвертьфинале турнира в ОАЭ, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 02:59 Фото: Instagram/lenarybakina
Победительница Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала свой выход в полуфинал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, в четвертьфинале Рыбакина (1) со счетом 6:2, 4:6, 7:6 (7:4) одолела бывшую вторую ракетку мира из Туниса Онс Жабер.

"Это было невероятно сложно. Онс играла действительно хорошо. Мы боролись в каждом гейме. Я очень рада, что мне удалось победить. В какие-то моменты мне везло больше. В какие-то – ей. Это были настоящие американские горки. Очень рада, что прошла еще один раунд", – сказала спортсменка.

На вопрос о том, как ей удалось отыграться за два упущенных матчпойнта, Елена ответила, что далось ей это непросто.

"Первое очко было разыграно очень хорошо, во втором я поторопилась и допустила ошибку. Знала, что это тяжелый матч и, несмотря ни на что, мне нужно бороться и отыгрывать очко за очком. Спасибо вам, ребята, что поддерживали нас сегодня", – сказала Рыбакина в интервью на корте.

Ранее мы сообщали о том, как прошла встреча Елены Рыбакиной с экс-второй ракеткой мира Онс Жабер из Туниса.

Аксинья Титова
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