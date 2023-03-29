Байден обеспокоен, Трамп предлагает начать молиться
По информации ТАСС, Байден выразил мнение, что, несмотря на разные заявления, этого до сих пор не произошло, передает ТАСС.
"Опасные разговоры. Это вызывает беспокойство", - заявил американский лидер.
Он признался, что пока не ознакомился с заявлениями российских официальных лиц по данному вопросу, добавив, что это могло произойти лишь в том случае, если российское тактическое ядерное оружие разместили в Беларуси за то время, пока он был в самолете.
А вот бывший президент США Дональд Трамп, по данным СМИ, комментируя решение Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, призвал американцев молиться:
"Эта ситуация была вызвана нами - это то, что происходит, когда вашим правительством управляют некомпетентные люди. Всё, что я могу сказать вам сейчас: молитесь".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Глава государства привёл аналогию с Вашингтоном, который десятками лет размещает тактическое вооружение в Европе. Поэтому, по словам Путина, Москва всего лишь сделает то же самое, не нарушая международных обязательств.