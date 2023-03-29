Байден обеспокоен, Трамп предлагает начать молиться

После новостей о размещении России тактического ядерного оружия в Беларуси Белый дом сообщил, что нынешний президент США Джо Байден весьма обеспокоен этой информацией, передает Zakon.kz

По информации ТАСС, Байден выразил мнение, что, несмотря на разные заявления, этого до сих пор не произошло, передает ТАСС.

"Опасные разговоры. Это вызывает беспокойство", - заявил американский лидер.

Он признался, что пока не ознакомился с заявлениями российских официальных лиц по данному вопросу, добавив, что это могло произойти лишь в том случае, если российское тактическое ядерное оружие разместили в Беларуси за то время, пока он был в самолете.

А вот бывший президент США Дональд Трамп, по данным СМИ, комментируя решение Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, призвал американцев молиться:

"Эта ситуация была вызвана нами - это то, что происходит, когда вашим правительством управляют некомпетентные люди. Всё, что я могу сказать вам сейчас: молитесь".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Глава государства привёл аналогию с Вашингтоном, который десятками лет размещает тактическое вооружение в Европе. Поэтому, по словам Путина, Москва всего лишь сделает то же самое, не нарушая международных обязательств.