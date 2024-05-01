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В Белом доме сообщили о болезни Байдена

В Белом доме сообщили о болезни Байдена, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 04:45 Фото: getarchive
В пресс-пуле Белого дома сообщили, что президент США Джо Байден простудился, передает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, в распространенном сообщении пресс-службы отмечается, что американский лидер  в рамках выборной кампании на так называемом полузакрытом мероприятии говорил несколько охрипшим голосом. 

Выступление Байдена заняло около 10 минут, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Джо Байден озвучил желание устроить дебаты с экс-президентом Дональдом Трампом. 30 марта мы писали, что 81-летний Байден заявил, что считает староватым для президентства Трампа, которому сейчас 77 лет. А в начале марта, выступая перед своими избирателями, Байден вообще забыл, сколько лет он работает на президентском посту. А еще раньше профессор университета Джона Хопкинса, хирург Марти Макари заявил, что президент США Джо Байден действительно демонстрирует признаки прогрессирующей возрастной деменции без надежды на улучшение.

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