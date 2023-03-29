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Второй казахстанец, которого искали в Южной Корее, добровольно сдался полиции

Второй казахстанец, которого искали в Южной Корее, добровольно сдался полиции Фото: pexels
24 марта двое казахстанцев незаконно пересекли границу Южной Кореи. Одного из них задержала местная полиция, за поимку второго объявили награду в 10 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

29 марта официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров заявил, что второй гражданин Казахстана, который был в розыске за незаконное пересечение границы, добровольно сдался корейской полиции.

"Посольство РК держит на особом контроле данный вопрос и окажет всю необходимую консульство-правовую помощь нашим соотечественникам".Айбек Смадияров

История получила широкую огласку в СМИ.

Тогда в МИД уточнили, что казахстанцы прибыли в Южную Корею 24 марта рейсом авиакомпании "Koreana" из Ташкента и ожидали депортационный рейс. После отказа во въезде в Корею, они незаконно покинули Международный аэропорт Инчхон.

Позднее стало известно, что на второго казахстанца выдали ориентировку: за его поимку объявили награду в 10 млн тенге.

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