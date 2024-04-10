Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанец погиб в Южной Корее

Казахстанец погиб в Южной Корее, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 12:38 Фото: pxhere
Крупнейшее информационное издание Yonhap сообщило о гибели 30-летнего казахстанца в Южной Корее. В Министерстве иностранных дел (МИД) Казахстана подтвердили Zakon.kz эту информацию.

В публикации сказано, что казахстанец скончался на очистных сооружениях стекольного производства в Чонгыпе во время работы с перфоратором. Отмечено, что он упал в обморок, был госпитализирован с остановкой сердца, но спасти мужчину не удалось.

Теперь полиция, а также Министерство занятости и труда расследуют точную причину несчастного случая.

Это известие подтвердили в пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана.

"Погиб на производстве, сейчас связываемся с родственниками и оформляем все необходимые документы".Официальный представитель МИД Айбек Смадияров

Осенью 2023 года сообщалось об аналогичной трагедии. Тогда 47-летний казахстанец сорвался с 18 этажа при установке защитной перекладины на крыше жилого комплекса при подготовке к покрасочным работам.

Читайте также

Таджикистанец "планировал" совершить теракт в Астане
Таджикистанец "планировал" совершить теракт в Астане
Казахстан
В Северо-Казахстанской области заблаговременно эвакуировали жителей
Музей
Работник музея тайно вывесил в галерее собственную картину
Анастасия Московчук
МИД РК Казахстан Южная Корея
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минобороны, обращение, военная техника, Алматы
В ВИИРЭС сделали заявление в связи с выездом военной техники из Алматы
Ораза айт-2024: что принято делать и как встречать
Ораза айт – 2024: что принято делать и как встречать праздник разговения
В Алматы полиция направлена в крупные ТРЦ
В Алматы полиция направлена в крупные ТРЦ
Правила аттестации педагогов изменили в Казахстане
Правила аттестации педагогов изменили в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: