Казахстанец погиб в Южной Корее

Крупнейшее информационное издание Yonhap сообщило о гибели 30-летнего казахстанца в Южной Корее. В Министерстве иностранных дел (МИД) Казахстана подтвердили Zakon.kz эту информацию.

В публикации сказано, что казахстанец скончался на очистных сооружениях стекольного производства в Чонгыпе во время работы с перфоратором. Отмечено, что он упал в обморок, был госпитализирован с остановкой сердца, но спасти мужчину не удалось.

Теперь полиция, а также Министерство занятости и труда расследуют точную причину несчастного случая.

Это известие подтвердили в пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана.

"Погиб на производстве, сейчас связываемся с родственниками и оформляем все необходимые документы". Официальный представитель МИД Айбек Смадияров

Осенью 2023 года сообщалось об аналогичной трагедии. Тогда 47-летний казахстанец сорвался с 18 этажа при установке защитной перекладины на крыше жилого комплекса при подготовке к покрасочным работам.