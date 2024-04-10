Казахстанец погиб в Южной Корее
Фото: pxhere
Крупнейшее информационное издание Yonhap сообщило о гибели 30-летнего казахстанца в Южной Корее. В Министерстве иностранных дел (МИД) Казахстана подтвердили Zakon.kz эту информацию.
В публикации сказано, что казахстанец скончался на очистных сооружениях стекольного производства в Чонгыпе во время работы с перфоратором. Отмечено, что он упал в обморок, был госпитализирован с остановкой сердца, но спасти мужчину не удалось.
Теперь полиция, а также Министерство занятости и труда расследуют точную причину несчастного случая.
Это известие подтвердили в пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана.
"Погиб на производстве, сейчас связываемся с родственниками и оформляем все необходимые документы".Официальный представитель МИД Айбек Смадияров
Осенью 2023 года сообщалось об аналогичной трагедии. Тогда 47-летний казахстанец сорвался с 18 этажа при установке защитной перекладины на крыше жилого комплекса при подготовке к покрасочным работам.
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