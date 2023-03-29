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Максим Галкин показал архивные фото с детьми и Аллой Пугачевой

Максим Галкин архивное фото Фото: Instagram/maxgalkinru
Российский артист эстрады Максим Галкин на странице в Instagram 28 марта опубликовал фото, на которых Алла Пугачева держит маленьких двойняшек на руках, сообщает Zakon.kz.

Юморист с трепетом вспоминает моменты, когда дети были маленькими.

"Во, какие были бутусы. Любимки. Сейчас уже взрослые, почти", – говорится в подписи к публикации.

Комментаторы пожелали счастья этой семье.

В декабре 2011 года стало известно о свадьбе Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Их дети, дочь Елизавета и сын Гарри (двойня), родились 18 сентября 2013 года.

16 сентября 2022 года Минюст России объявил Максима Галкина иноагентом. В настоящее время семья артистов проживает в Израиле.

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