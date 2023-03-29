Президент: Крупные предприятия должны платить в казну больше

Выступая 29 марта 2023 года на первой сессии Парламента нового созыва, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ситуация в стране кардинально изменилась, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что "Новый Казахстан – это не лозунг, а реальность". По его словам, "предстоит большая работа, которую всем нам предстоит делать общими усилиями".

"При этом высокодоходные крупные предприятия и экспортирующие сырье компании должны платить в казну больше. Такая практика давно и успешно зарекомендовала себя в мире. И это справедливо". Касым-Жомарт Токаев

29 марта 2023 года президент выступает на первой сессии Парламента VIII созыва. Текстовую трансляцию можно прочитать здесь.