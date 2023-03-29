Уголовную ответственность для недобросовестных коллекторов хотят ввести в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в кулуарах Парламента сообщила о планах по введению уголовной ответственности для коллекторов за противоправные действия, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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