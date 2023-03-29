Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Уголовную ответственность для недобросовестных коллекторов хотят ввести в Казахстане

Уголовную ответственность для недобросовестных коллекторов хотят ввести в Казахстане Фото: Zakon.kz
Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в кулуарах Парламента сообщила о планах по введению уголовной ответственности для коллекторов за противоправные действия, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мадина Абылкасымова сообщила, что такие меры нацелены прежде всего на  защиту прав потребителей финансовых услуг.

"Когда проводилась проверка за предыдущий год, то было выявлено много нарушений со стороны коллекторских агентств. Поэтому за такие действия, когда коллекторы применяют шантаж и вымогательство, будет введена уголовная ответственность. Такие законодательные поправки уже разработаны и нами направлены в госорганы". Мадина Абылкасымова

Она сообщила, что соответствующий проект закона разработан.

"Я надеюсь, мы уже внесем в эту сессию Парламента и в этом году примем". Мадина Абылкасымова

Президент открыл работу первой сессии Парламента VIII созыва.

Касым-Жомарт Токаев оценил выборы в Мажилис.

Читайте также

Как в Актобе помогают осужденным, состоящим на учете в службе пробации

Казахстан вводит запрет на вывоз нефтепродуктов за пределы ЕАЭС

О страхе министров принимать решения заявил Токаев

Мадина Мамырханова
Абылкасымова Мадина Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Блогер
Дочь Баян Алагузовой показала округлившийся живот
Онлайн-трансляция первой сессии Парламента нового созыва
Онлайн-трансляция первой сессии Парламента нового созыва
Роуминг с Казахстаном отменит Россия
Роуминг с Казахстаном отменит Россия
Стало известно, что сулит Рыбакиной победа в турнире в Майами
Стало известно, что сулит Рыбакиной победа в турнире в Майами
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления