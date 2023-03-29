Уголовную ответственность для недобросовестных коллекторов хотят ввести в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в кулуарах Парламента сообщила о планах по введению уголовной ответственности для коллекторов за противоправные действия, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Мадина Абылкасымова сообщила, что такие меры нацелены прежде всего на защиту прав потребителей финансовых услуг.
"Когда проводилась проверка за предыдущий год, то было выявлено много нарушений со стороны коллекторских агентств. Поэтому за такие действия, когда коллекторы применяют шантаж и вымогательство, будет введена уголовная ответственность. Такие законодательные поправки уже разработаны и нами направлены в госорганы". Мадина Абылкасымова
Она сообщила, что соответствующий проект закона разработан.
"Я надеюсь, мы уже внесем в эту сессию Парламента и в этом году примем". Мадина Абылкасымова
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