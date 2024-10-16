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Как можно наказать коллекторов за звонки по выходным

Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки , фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 13:25 Фото: unsplash
Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова 16 октября 2024 года кулуарах Мажилиса рассказала, что делать казахстанцам, если коллекторы звонят в выходной день, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, коллекторы могут звонить только три раза в день. 

"Нужно делать аудио и видеофиксацию. Если вам поступают звонки от коллекторов в выходной день, нужно сообщать нам. Звоните в Call-центр, предоставляете нам информацию, мы проводим проверку. Вплоть до приостановления деятельности. Сначала выписывается штраф, потом уже полностью приостанавливается деятельность", – озвучила она.

С 1 октября 2024 года агентства, которым банки и МКО переуступили неоплаченные долги физлиц, обязаны их урегулировать с должниками и прийти к компромиссу. А с 1 мая 2026 года коллекторов  обяжут списывать из суммы проценты по долгу. 

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АРРФР Банки Абылкасымова Мадина 2024 год Коллекторы
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