Токаев поручил оперативно проработать законопроект о системе ОСМС

Фото: Zakon.kz

Выступая 28 января 2025 года на расширенном заседании правительства, глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил до конца текущей сессии Парламента проработать законопроект о системе ОСМС, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент напомнил, что ранее давал поручение обеспечить более справедливое финансирование государственных социальных программ. "Правительство начало эту работу. Только в прошлом году в сфере здравоохранения выявлены и оптимизированы неэффективные затраты на сумму более чем 140 млрд тенге. Следовательно, при ответственном подходе всегда можно найти резервы. Необходимо продолжить реформу системы обязательного социального медицинского страхования. Предстоит принять еще ряд законодательных мер. Поэтому правительству следует оперативно проработать с Парламентом законопроект по совершенствованию системы ОСМС", – заявил Касым-Жомарт Токаев. Он поручил, чтобы документ был принят до конца текущей сессии. Материал по теме Расширенное заседание правительства под председательством Токаева – текстовая трансляция Ранее стало известно, что в системе ОСМС планируют внести изменения до 2027 года.

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