Президент: Экономика Казахстана по-прежнему зависит от добычи полезных ископаемых

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 29 марта заявил, что важно в полной мере задействовать производственный потенциал страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом он сказал на открытии первой сессии Парламента VIII созыва.

"Экономика Казахстана по-прежнему зависит от добычи полезных ископаемых. Иными словами, ее структура остается сырьевой, тогда как для прогрессивного развития страны необходима диверсификация экономики". Касым-Жомарт Токаев

При этом он отметил, что у Казахстана есть и свои конкурентоспособные преимущества на мировом рынке, которые необходимо эффективно использовать для решения текущих и стратегических задач. Поэтому эти отрасли необходимо развивать.

"Однако за последние десятилетия в сфере недропользования накопились системные проблемы. Полноценную реализацию возможностей горнодобывающей промышленности сдерживают недостаточные объемы геологоразведочных работ. Темпы восполнения минерально-сырьевой базы также замедляются. И это происходит на фоне истощения осваиваемых недр", – сказал глава государства.

По его словам, необходимо эффективно и рационально использовать минерально-сырьевые ресурсы. Для этого требуется усовершенствовать законодательство и упростить необходимые процедуры.

Особое значение в этом вопросе имеют инвестиции в геологоразведку и разработку месторождений полезных ископаемых.

"Правительству и Парламенту следует принять конкретные меры в этом направлении", – подчеркнул президент.

Ранее Касым-Жомарт Токаев анонсировал новый закон о возврате государству незаконно выведенных активов.