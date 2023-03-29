Президент: Устаревшая энергетическая инфраструктура работает на пределе возможностей
Фото: Zakon.kz
Касым-Жомарт Токаев сказал, что предстоит пересмотреть подходы к инфраструктурному развитию. Выступая на первой сессии Парламента нового созыва, он отметил, что текущий отопительный сезон прошел тяжело, особенно в отдельных регионах, сообщает Zakon.kz.
Устаревшая энергетическая инфраструктура работает на пределе возможностей, сказал глава государства.
"По моему поручению разрабатывается новая модель развития рынка электроэнергетики. Она направлена на привлечение дополнительных инвестиций в отрасль при одновременном повышении прозрачности работы всех ее участников", – сказал президент страны.
В Мажилисе находятся три законопроекта, касающиеся электроэнергетики.
"Прошу депутатский корпус оперативно рассмотреть их и принять соответствующие законодательные изменения. Из-за высокого износа коммунальных сетей серьезные аварии регулярно происходят практически во всех регионах. Во многих городах остро ощущается недостаток базовой инфраструктуры: дорог, линий электропередач, газопроводов и так далее", – отметил Токаев.
В этой связи глава государства предложил принять Национальный инфраструктурный план, нацеленный на формирование устойчивого инфраструктурного каркаса страны.
"В нем необходимо отразить основные проблемы инфраструктурного развития и обозначить ключевые проекты, которые будут реализованы до 2029 года", – подчеркнул глава государства.
Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству рассмотреть возможность введения дифференцированных тарифов на газ.
Также Токаев анонсировал новый закон о возврате государству незаконно выведенных активов из страны.
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