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Президент: Устаревшая энергетическая инфраструктура работает на пределе возможностей

Токаев, устаревшая энергетическая инфраструктура Фото: Zakon.kz
Касым-Жомарт Токаев сказал, что предстоит пересмотреть подходы к инфраструктурному развитию. Выступая на первой сессии Парламента нового созыва, он отметил, что текущий отопительный сезон прошел тяжело, особенно в отдельных регионах, сообщает Zakon.kz.

Устаревшая энергетическая инфраструктура работает на пределе возможностей, сказал глава государства.

"По моему поручению разрабатывается новая модель развития рынка электроэнергетики. Она направлена на привлечение дополнительных инвестиций в отрасль при одновременном повышении прозрачности работы всех ее участников", – сказал президент страны.

В Мажилисе находятся три законопроекта, касающиеся электроэнергетики.

"Прошу депутатский корпус оперативно рассмотреть их и принять соответствующие законодательные изменения. Из-за высокого износа коммунальных сетей серьезные аварии регулярно происходят практически во всех регионах. Во многих городах остро ощущается недостаток базовой инфраструктуры: дорог, линий электропередач, газопроводов и так далее", – отметил Токаев.

В этой связи глава государства предложил принять Национальный инфраструктурный план, нацеленный на формирование устойчивого инфраструктурного каркаса страны.

"В нем необходимо отразить основные проблемы инфраструктурного развития и обозначить ключевые проекты, которые будут реализованы до 2029 года", – подчеркнул глава государства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству рассмотреть возможность введения дифференцированных тарифов на газ.

Также Токаев анонсировал новый закон о возврате государству незаконно выведенных активов из страны. 

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