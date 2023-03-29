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Токаев предложил упростить квалификационный тест для учителей

аудитория, учителя Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на открытии первой сессии Парламента VIII созыва предложил упростить квалификационный тест для педагогов из-за поступающих жалоб от учителей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, главное богатство Казахстана – это люди. Именно люди, их знания и компетенции являются ключевой движущей силой прогресса страны.

"Для этого необходимо комплексно развивать систему образования. За последние годы государство значительно увеличило инвестиции в эту сферу", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что постепенно уменьшается дефицит мест в детских садах. Во всех регионах полным ходом ремонтируются и строятся школы, улучшается материально-техническое оснащение учебных заведений. Однако проводимой работы недостаточно. 

"Необходимы решительные шаги для повышения качества образования, особенно среднего. В образовательном процессе ключевой фигурой является педагог. Следует и далее повышать его статус, авторитет в обществе. Между тем в ходе Национального квалификационного тестирования большинство учителей, директоров и выпускников педагогических вузов не смогли набрать проходной балл. Опытные учителя жалуются мне, что требования слишком сложные. Может быть, следует их упростить и усовершенствовать. В этой сфере нет раз и навсегда застывших правил. Но, в любом случае, требования к учителям должны быть высокие".Касым-Жомарт Токаев

29 марта проходит первое заседание Мажилиса Нового Казахстана. На открытии первой сессии Парламента VIII созыва выступает глава государства Касым-Жомарт Токаев.

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