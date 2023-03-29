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Программу отбора и подготовки лидеров в образовании хотят ввести в Казахстане

образование Фото: pixabay
Касым-Жомарт Токаев на открытии первой сессии Парламента VIII созыва заявил, что в Казахстане будет запущена программа отбора и подготовки тысячи лидеров изменений в образовании, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что попытки любыми путями заполнить вакансии в школах приводят к тому, что упускается из виду качество педагогических кадров. В этой ситуации, по его словам, предстоит принять действенные меры для повышения уровня подготовки учителей.

"Это важнейшая задача, напрямую влияющая на будущее подрастающего поколения. Приоритетное внимание также следует уделить улучшению менеджмента в системе образования. Необходимо привлечь в эту сферу профессионалов. По примеру Президентского молодежного кадрового резерва будет запущена программа отбора и подготовки тысячи лидеров изменений в образовании. Остро стоит кадровый вопрос и в системе высшего образования". Касым-Жомарт Токаев

В целом, глава государства указал на важность последовательно повышать качество человеческого капитала.

Ранее президент предложил упростить квалификационный тест для учителей. 

Вместе с тем Токаев заявил, что, исходя из отраслевых приоритетов, следует дифференцировать ставки по корпоративному подоходному налогу (КПН) и налогу на добавленную стоимость (НДС), которые формируют львиную долю госбюджета.


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Мажилис Парламента РК Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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